27 Aralık Pazar Dünya'da Koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya koronavirüs tablosu!

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyada diğer ülkelerde de Koronavirüs son güncel sayılar açıklanıyor. Peki bugün 27 Aralık Pazar 2020 günü Dünyada koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen kişi sayısı kaç? 227 Aralık Pazar dünyada koronavirüsten kaç kişi öldü?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük etkiler yarattı ve yaratmaya devam ediyor. Vatandaşlar Türkiye'de ve Dünyada güncel Koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 26 Aralık Cumartesi Dünyada Koronavirüs değerleri kaç, vaka sayısı nedir, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

27 ARALIK PAZAR DÜNYADA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇTIR?

27 Aralık 2020 Pazar günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı (hasta sayısı) henüz açıklanmamıştır. Açıklandığı zaman buradan takip edebilirsiniz.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

27 ARALIK PAZAR 2020 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 15 ülke aşağıdaki gibidir. Dünya koronavirüs tablosu! 26 Aralık Cumartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?