27 Aralık ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorular ve cevapları yayımlandı mı? Ehliyet sınav sonuçları için bekleyişini sürdüren sürücü adayları bir yandan da soru- cevap araştırması yapıyor. Sınavdan geçer not alanlar direksiyon sınavına girebilecek. 23 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilen ehliyet sınavı sonuç tarihini Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş takvimiyle öğrenen adaylar, bir tahminde bulunmak istiyor. 27 Aralık ehliyet sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Ehliyet sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden adaylara duyurulacak. Trafiğe çıkabilmek için ön koşul olarak bu sınav ve direksiyon sınavından geçer not alması gereken vatandaşlar, ehliyet sınav sonuçları bilgisini sorgulamaya devam ediyor. Peki, ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu en net tarih bilgisi

Sürücü adaylarının merakla araştırdığı ehliyet sınav sonuçları, yakın zamanda adayların erişimine açılacak. Trafiğe çıkabilmek için ön koşul olan sürücü belgesine sahip olmak isteyen vatandaşlar, 23 Aralık ehliyet sonuçları için araştırmalarını sürdürüyor.

Önümüzdeki yıl e- sınav yöntemiyle de uygulanacağı konuşulan ehliyet sınavlarının sonuncusu geride bıraktığımız hafta sonu Türkiye çapında gerçekleşti. Ehliyet sınavından geçer not almayı başaran sürücü adayları, direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Şimdiden hazırlıklara başlamak isteyen sürücü adaylar, sonuç tarihi araştırıyor. Peki 23 Aralık ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorular ve cevapları yayımlandı mı?

SORULAR VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

Ehliyet sınavının soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan "Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü" sayfası üzerinden erişime açılıyor. Ancak geçmiş sınav soruları sayfasından henüz bir duyuru yapılmadı.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yıl içerisindeki tüm sınavların tarihini yayımladığı takvimle duyuran Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Aralık tarihli sınav sonucu için de net tarih verdi.

Ehliyet sınavının sonuçları 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, ehliyet sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://www.meb.gov.tr/ resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.