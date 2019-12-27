27 Aralık Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

27.12.2019 05:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 05:00

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Aralık Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

27 ARALIK İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah HALİDE EDİP ADIVAR,YÜCEL,İSTİKBAL sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251542)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah NUMUNEBAĞI,ŞİRİN sk 13:00-17:00 saatleri arasında BAĞLANTI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251595)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah GAZİ OSMAN PAŞA,GÜN IŞIĞI,PLEVNE sk 09:00-13:00 saatleri arasında BAĞLANTI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251847)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah OKTAY RIFAT,ORKİDE,SU YOLU sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251566)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA,MERKEZ,ŞEHZADEBAŞI sk 13:00-17:00 saatleri arasında BAĞLANTI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251850)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 828.,829.,830.,FATİH SULTAN MEHMET sk 09:00-13:00 saatleri arasında BAĞLANTI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251845)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 307.,317.,324.,328.,329.,330.,331.,332.,333.,334.,335.,336.,337.,338.,MEHMET AKİF sk 09:00-16:00 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251777)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 262.,284.,ANAFARTALAR,GELİBOLU sk 09:00-13:00 saatleri arasında BAĞLANTI süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251826)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003.,3007.,HALİL FAHRİ ORMAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2252917)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2120.,2121.,2122.,2123.,2124.,2125.,2126.,2137.,2138.,2140.,2141.,BARBAROS,MATBAACILAR,MATBAACILAR 5. sk// ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 599.,601. ÇIKMAZ,602.,603.,604.,BARBAROS,GAZİ,KARADENİZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2253900)