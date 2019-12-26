26.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:28

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Başkentte 27 Aralık akşamı, Atatürk'ün Ankara'ya geldiği günün 100'üncü yılı olduğunu bilmeyen bir tek çocuk kalmamalı." ifadesini kullandı.

Yılmaz, 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919 günü Ankara'ya gelişinin, kendileri için sadece bir anma günü olmadığını belirtti.

Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya gelişinin, Viyana'dan Anadolu'nun içlerine çekilen bir milletin bu çekilmeyi durdurduğu zamanı temsil ettiğini belirten Yılmaz, "Bugün savunmadan taarruza geçişin başlangıç günüdür. O yüzdendir ki bu kent, Türk dünyasının başkentidir. Savunma hattının ilk siperleri Ankara'da kazılmıştır. Bu hat daha sonra taarruzla kendine gelen bir milletin sembolü olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Atatürk'ün Ankara'ya gelişine ilişkin şunları kaydetti:

"Çankaya ve Dikmen tepelerinde hafızların ezan ve salat okumaları ile başlayıp binlerce kişinin Ankara'ya girmesi ile devam eden karşılamada, Hacı Bayram Camisi'nde dua edip seğmen alayı ve Ankara'da bulunan dervişler ile civar köylerden gelen ahalinin arkasında bütün esnaf ve mektepliler yürüyor. Çünkü herkesin tek bir telaşı var, ümit ve yeniden diriliş onlara geliyor. Cumhuriyetimizin temellerini atıp bizi heyecana boğan bu ruhu, milletimize ve gelecek kuşaklara anlatmalıyız. Bu geliş sadece bir geliş değil, bir milletin kendine gelmesi ve Ankara'yı, al bayrağı kuşatan hilalin ucundaki yıldız yapmasıdır. Ankara, bir halkın yeniden var olma hikayesi üzerinden, dünyaya model olacak bir başkenttir. Bunu önce kendimize, sonra dünyaya anlatmalıyız."

"İyi ki geldin"

Ankara Kent Konseyi olarak, 27 Aralık'ın Ankaralının bayram günü olması için farkındalık oluşturduklarını belirten Yılmaz, "İyi ki geldin" başlığıyla çeşitli etkinliklere paydaş olduklarını kaydetti.

Yılmaz, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılını, TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı, ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılının takip edeceği bilgisini hatırlattı.

Bu özel yıl dönümlerinin sembolik kutlamalarla değil, ulusça coşku ve bilinçle kutlanması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Başkentte 27 Aralık akşamı, Atatürk'ün Ankara'ya geldiği günün 100. yıl dönümü olduğunu bilmeyen bir tek çocuk kalmamalı. 'İyi ki geldin' demeliyiz ve bütün çocuklarımız bu 'İyi ki geldin'in ne demek olduğunu bilerek ve sorumluluğunu taşıyarak büyümeli. Bu ödev tam 100 yıl önce bugün bize verildi."

Kaynak: AA