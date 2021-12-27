27 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler
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27 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

27 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

27 Aralık 2021 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

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Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

01:00 Trabzonspor - M. Başakşehir

02:45 1 Yıldız 10 Gol

03:00 Galatasaray - Fta Antalyaspor

04:45 1 Yıldız 10 Gol

05:00 G. Giresunspor - A. Hatayspor

06:45 Fenerbahçe - ÖK. Yeni Malatyaspor

07:00 Kasımpaşa - Altay

08:45 Fenerbahçe - ÖK. Yeni Malatyaspor

09:00 Yeni Gün

11:00 Gamer

12:00 Taraftar

13:00 Maç Başlıyor

13:30 Ç. Rizespor - Gaziantep FK

15:30 Maç Başlıyor

16:00 A. Alanyaspor - V. Karagümrük

18:00 beIN Süper Lig

19:00 Fenerbahçe - ÖK Y. Malatyaspor

21:00 beIN Süper Lig

23:00 Trio

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