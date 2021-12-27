27 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
27 Aralık 2021 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Z Raporu
01:00 Trabzonspor - M. Başakşehir
02:45 1 Yıldız 10 Gol
03:00 Galatasaray - Fta Antalyaspor
04:45 1 Yıldız 10 Gol
05:00 G. Giresunspor - A. Hatayspor
06:45 Fenerbahçe - ÖK. Yeni Malatyaspor
07:00 Kasımpaşa - Altay
08:45 Fenerbahçe - ÖK. Yeni Malatyaspor
09:00 Yeni Gün
11:00 Gamer
12:00 Taraftar
13:00 Maç Başlıyor
13:30 Ç. Rizespor - Gaziantep FK
15:30 Maç Başlıyor
16:00 A. Alanyaspor - V. Karagümrük
18:00 beIN Süper Lig
19:00 Fenerbahçe - ÖK Y. Malatyaspor
21:00 beIN Süper Lig
23:00 Trio
InterSinema.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet