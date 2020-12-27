27 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı
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27 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı

27.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 27.12.2020 06:46
27 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı

27 Aralık 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:15 Kelime Oyunu

01:30 Çocuklar Duymasın

02:30 Kanıt

03:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

03:45 Akasya Durağı

04:30 Yabancı Damat

05:00 Müzik

06:00 Kavak Yelleri

08:00 Afili Aşk

10:45 Senden İyi Yok

10:45 Babamın Ceketi

12:00 Çok Gezenti

13:30 Evim Şahane

14:00 Senden İyi Yok

15:00 Geniş Aile

17:00 Çocuklar Duymasın

19:45 Kelime Oyunu

21:00 Babamın Ceketi

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:45 İntikam: Bir Aşk Hikayesi

Kaynak: InterSinema.com

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