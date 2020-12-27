27 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı
27 Aralık 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:15 Kelime Oyunu
01:30 Çocuklar Duymasın
02:30 Kanıt
03:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
03:45 Akasya Durağı
04:30 Yabancı Damat
05:00 Müzik
06:00 Kavak Yelleri
08:00 Afili Aşk
10:45 Senden İyi Yok
10:45 Babamın Ceketi
12:00 Çok Gezenti
13:30 Evim Şahane
14:00 Senden İyi Yok
15:00 Geniş Aile
17:00 Çocuklar Duymasın
19:45 Kelime Oyunu
21:00 Babamın Ceketi
21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:45 İntikam: Bir Aşk Hikayesi
Kaynak: InterSinema.com