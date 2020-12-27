27 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı
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27 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı

27.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 27.12.2020 06:47
27 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı

27 Aralık 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 İyi Aile Babası

00:45 Geçmiş Günler

02:15 Yatıya Misafirim Var

02:45 Yeni Nesil Ajan 2

04:30 Küçük Ağa

06:30 Sihirli Annem

06:30 İyi Aile Babası

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Arda'nın Mutfağı

13:45 Arka Sokaklar

14:00 Set Ekstra

14:30 Sevimli Yunus

16:00 Çarkıfelek

16:15 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

20:00 Kod Adı: Angel

22:30 Çok Güzel Hareketler 2

22:45 Yeni Nesil Ajan 2

Kaynak: InterSinema.com

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