27 Aralık 2020 Haberleri
28.12.2020 01:15 | Son Güncelleme: 28.12.2020 01:19
27 Aralık 2020 Manşet Haberleri.
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- Son Dakika! Pekin'de koronavirüs vakaları fırlayınca aşıların Türkiye'ye geliş tarihi ertelendi
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- Pekin'de koronavirüs vaka sayılarındaki ani artış nedeniyle acil durum ilan edildi
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