27 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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27 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

27.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 27.12.2020 06:46
27 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

27 Aralık 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Maç Özetleri

00:30 Süper Lig

00:45 Özkan Sümer'in Hayatı

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:45 Maç Saati

03:45 Maç Saati

04:15 Süper Lig

04:30 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:15 Özkan Sümer'in Hayatı

07:30 Maç Saati

08:00 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

11:00 Süper Lig

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Süper Lig Maç Özetleri

12:00 Süper Lig Maç Sonu

12:45 Özkan Sümer'in Hayatı

13:00 Gamer

13:00 Maç Başlıyor

13:30 Gaziantep FK - A. Alanyaspor

14:00 Futbolun Şehirleri

14:00 Maç Saati

14:15 Süper Lig

14:30 Gaziantep FK - A. Alanyaspor

14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

15:00 Sanal Direktör

15:15 Uefa Avrupa Ligi Maç Özetleri

15:30 Maç Başlıyor

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Taraftar

16:00 Y. Malatyaspor - BB. Erzurumspor

16:00 Sanal Direktör

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 Y. Malatyaspor - BB. Erzurumspor

17:00 Gamer

17:00 beIN Teknik

17:00 Süper Lig

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Uefa Avrupa Ligi Magazin

18:00 Süper Lig

19:00 M. Başakşehir - Kasımpaşa

19:00 Uefa Şampiyonlar Ligi Magazin

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Trabzonspor - Galatasaray

19:45 Süper Lig

20:00 Trabzonspor - Galatasaray

20:00 Süper Lig Maç Özetleri

20:00 M. Başakşehir - Kasımpaşa

20:45 Özkan Sümer'in Hayatı

20:45 Devre Arası

21:00 beIN Manşet

21:00 Süper Lig

21:00 Taraftar

22:00 Sanal Direktör

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Futbolun Şehirleri

23:00 Taraftar

23:30 Gamer

Kaynak: InterSinema.com

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