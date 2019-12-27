27 Aralık 2019 Kanal d Yayın Akışı

27.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 27.12.2019 06:45

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 M.Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti

01:30 Zalim İstanbul

04:00 Afili Aşk

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

16:15 Hekimoğlu

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Arka Sokaklar

Kaynak: InterSinema.com