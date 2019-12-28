27 Aralık 2019 Haberleri
27 Aralık 2019 Manşet Haberleri.
28.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 28.12.2019 00:18
- Meral Akşener'den yerli otomobil paylaşımı: Gerekli altyapıyı sağlayacak adımlar atılmalı
- Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı!
- Katar'daki 3 otomotiv firması, yerli otomobilin bayiliğine şimdiden talip oldu
- Kazakistan'daki korkunç uçak kazasından sevindirici detay geldi! O anlar kamerada
- Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, başka otomobilin çarpması sonucu öldü
- Hamza Hamzaoğlu: Kırmızı kart öncesi hakem, oyuncuyu azmettirdi
- Rıdvan Dilmen: MHK, gitmemek için emzik dağıtıyor
- Mansur Yavaş'tan yerli otomobil paylaşımı: Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız
- İlişki sırasında cinsel organı ısırılan şahıs gerçeği acil serviste öğrendi!
- Atiba Hutchinson, 1 gol ve 3 asistlik performansıyla maça damga vurdu
- Aleyna Tilki'den 'canım ben' pozu
- İstanbul'da park halindeki TIR çalındı
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Türk Akım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz
- Milan, Zlatan Ibrahimovic'le sözleşme imzalandığını açıkladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı
- Beşiktaş taraftarından Fırat Aydınus'a küfürlü tepki
- Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: Yerli otomobil projesinin dünyada ve Türkiye'de önü çok açık
- Fırat Aydınus, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan'a direkt kırmızı kart gösterrdi
- 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü
- Ünlü isimlerden 'yerli otomobil' paylaşımı: Gururlanmamak elde değil
- Yerli otomobilin ilk yabancı talibi ortaya çıktı: Bir hit olabileceğini düşünüyorum
- Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı
- Ahmet Nur Çebi, Gençlerbirliği maçı öncesi soyunma odasına indi
- Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti
- Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti
- İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: Çok güçlü bir siparişle destek olacağız
- Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü
- İşte SONAR'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz!
- Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur
- Erdoğan Hereke'de CHP'ye yüklendi: CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir
- Patronunu öldürdükten sonra arabasını çalan çocuk çobanın ifadeleri kan dondurdu: Babam araba aldı, yarın gezelim
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Kanal İstanbul resti: İsteseniz de istemeseniz de yapacağız
- Sebastian Jurado, Beşiktaş'tan teklif almadığını söyledi
- Havlayan köpeğin peşinden giden sürücü gözlerine inanamadı
- Yerli otomobilin tanıtıldığı sırada Almanlardan skandal mesaj
- Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak
- Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı
- Gökhan Emreciksin Alaşehir Belediyespor'a transfer oldu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli otomobili kullandı