27 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı
27 Aralık 2019 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Bisiklet
01:05 Haberler
01:10 Bisiklet
02:10 Bisiklet
03:10 Biatlon
04:00 Biatlon
05:00 Kayaklı Koşu
06:00 Kayaklı Koşu
07:00 Kayakla Atlama
08:30 Alp Disiplini
09:15 Alp Disiplini
10:00 Olimpiyat Oyunları
10:35 Alp Disiplini
11:15 Alp Disiplini
12:00 Tenis
13:00 Tenis
14:00 Tenis
15:05 Yüzme
16:00 Yüzme
17:00 Atıcılık
17:40 Alp Disiplini
18:15 Alp Disiplini
19:00 Olimpiyat Oyunları
20:00 Olimpiyat Oyunları
21:00 Kayakla Atlama
22:00 Haberler
22:05 Kayakla Atlama
23:00 Kayakla Atlama