27 Ağustos Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

27 Ağustos Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 27 Ağustos 2021 İSKİ su kesintileri

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 27 Ağustos Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 27.08.2021 06:21

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Arıza Kesinti



İlçe : Beylikdüzü Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 27.08.2021 02:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.