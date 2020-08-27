27 Ağustos Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Ağustos Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 27 Ağustos Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Örnek Mah,Mustafa Kemal Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.08.2020 10:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.8.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.08.2020 10:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Piyale Paşa Mah,Kaptanpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.08.2020 11:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Emek Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.08.2020 10:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.8.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.08.2020 10:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.8.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : İzzettin Mah,Kaleiçi Mah,Ferhatpaşa Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 27.08.2020 10:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.