27 Ağustos MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kazanan kim? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

Milli Sporcularımız tarafından yapılan oylama sonrası Takım Oyununu kaybeden ve bu hafta 3. kez dokunulmazlık oyunu oynayan Mavi takımda, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu. Daha önce potaya çıkan Burcu, Görkem, Tahsin ve Tunahan'ın katılamadığı dokunulmazlık oyununda Safanur, Hamza, Hasan ve Fatma dokunulmazlık için mücadele etti. Peki, 27 Ağustos MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kazanan kim? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de ilk haftanın elemesine kısa bir süre son iki elenme adayının da haftanın 3. takım oyunu kaybeden mavi takımdan çıkacağı kesinleşti. Potadaki isimlerin yer almadığı dokunulmazlık oyununu kazanan isim hem aday gösterilmeyecek, hem de istediği bir ismi potaya gönderebilecek. Safanur, Hamza, Hasan ve Fatma bireysel dokunulmazlık için büyük mücadele verdi. Bu bağlamda vatandaşlar internette en çok "27 Ağustos MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kazanan kim? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?" sorularını aratmakta. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ile ilgili detaylar haberimizde. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

27 AĞUSTOS MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN KİM?

27 Ağustos Masterchef dokunulmazlık oyununda şeflerin verdiği "kuzu yüreği" en iyi değerlendiren ve tabağı hazırlayan Hasan haftanın 3. dokunulmazlık oyununu da kazanan isim oldu. Hasan bu hafta 3 dokunulmazlık oyununu kazanarak hem kendisini eleme adayı gösterilmekten kurtardı, hem de beşinci eleme adayını belirlemeye hak kazandı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

KAZANAN İSİM: HASAN BİLTEKİN