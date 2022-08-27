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27 Ağustos 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 27 Ağustos 2022 Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31936 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 27 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 27 Ağustos 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi...

27 Ağustos 2022 Cumartesi tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 27 Ağustos 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 27 Ağustos 2022 Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

27 Ağustos 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 27 Ağustos 2022 Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31936 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İklim Değişikliği Uzmanlığı Yönetmeliği

–– Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği

–– Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Basınçlı Ekipmanlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ (Tebliğ No:ÖSGM-2006/04)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– Basit Basınçlı Kaplarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ (Tebliğ No:ÖSGM-2006/02)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– Gaz Yakan Cihazlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ (Tebliğ No:ÖSGM-2006/03)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/7)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/08/2022 Tarihli ve 11137, 11138, 11139, 11140, 11141, 11142, 11144, 11145, 11146, 11147, 11150 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

İLÂN BÖLÜMÜ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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