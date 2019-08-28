27 Ağustos 2019 Haberleri
27 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.
28.08.2019 00:18
- Ömür Gedik'in şort yorumu sosyal medyayı salladı: Bazıları ayıp sınırını aşmış durumda
- Macron'dan 'Batı ülkelerinin üstünlüğü sona yaklaşıyor' açıklaması
- Sezai Temelli'den 'Deyim yerindeyse MHP iktidar, AKP bürokrasi olmuş durumda' açıklaması
- Beşiktaş, Manuel Fernandes ile el sıkıştı!
- Küçük kızının gözü önünde erkek arkadaşı tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
- Fenerbahçe'de teknik heyet, Luiz Gustavo ve Kolarov'dan haber bekliyor!
- Fenerbahçe'de Adil Rami ilk idmanına çıktı
- MHP, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni 19 yıl sonra yeniden ziyaret etti
- Konya'da silahlı saldırı: 1'i uzman onbaşı 2 kişi hayatını kaybetti
- Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi!
- Rıza Çalımbay, Fırat Aydınus'a ateş püskürdü!
- İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 25 zam yapıldığını açıkladı
- Beşiktaş, Vanja Panic için harekete geçti!
- Davutoğlu'nun 'terör' sözlerine, Hilal Kaplan'dan 'Konuşmazsan adam değilsin' yanıtı
- İbrahim Tatlıses doğduğu mağarayı görünce duygusal anlar yaşadı
- MHP lideri Bahçeli, Neşet Ertaş dinleyip klasik otomobiliyle başkent sokaklarını gezdi
- Türkiye ve Rusya'dan SU-35 ve SU-57 için ortaklık sinyali
- Erdoğan'ın 'güvenli bölge' çıkışına Putin'den destek: Türkiye'nin meşru hakkıdır
- Ensar Vakfı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Moskova'da görüşen Rus lider Putin, İdlib konusunda anlaşıldığını duyurdu
- Fenerbahçe, Carlos Kameni'nin sözleşmesini feshediyor!
- 4 yaşındaki kızının gözleri önünde ayrılmak isteyen eşinin boğazını kesti
- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı, lüks makam aracını tasarruf tedbiri kapsamında satışa çıkardı
- Sabancı Holding, Yünsa hisselerini sattı
- Abdullah Avcı, Maia'nın dışında bir orta saha daha istedi!
- Hayatını kaybeden Selahattin Özdemir'in 'Nefesim kesiliyor' dediği sırada kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı
- İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam geldi
- Erdoğan'a Rusya ziyaretinde beklenmedik teklif: Uzaya Türk astronot gönderelim
- Dalbert Henrique Fenerbahçe'nin teklifini reddetti, G.Saray'ı düşünecek
- Fikret Orman yeniden aday olacak
- Beşiktaş, Thiago Maia için Lille ile el sıkıştı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme öncesi SU-57'ye yakın ilgi
- Karabük'te 3 araçlı zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı
- Bursa metrosunda tiyatro oyuncularının 30 Ağustos canlandırması yolcuları gözyaşlarına boğdu!
- Yoga yaparken 24 metre yüksekten beton zemine çakıldı
- Sezai Temelli'den 'erken seçim' açıklaması: Kayyımlar buna işaret
- Sıla ile komşu olmak istemeyen Davut Güloğlu evini satıyor
- Acun Ilıcalı duyurdu: Ahmet Hakan Yetenek Sizsiniz'de jüri olabilir
- MTV Müzik Ödüllerinde sahneye çıkan French Montana, Alison Brie'nin dekoltesinden gözünü alamadı
- Sezai Temelli, Gül ve Davutoğlu'nun kayyum tepkisiyle ilgili ilk kez konuştu: Kıymetli