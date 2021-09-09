27,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

27,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

27,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'de hakkında kesinleşmiş 27,5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

BİNGÖL'de hakkında kesinleşmiş 27,5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarı çalışmalarla Bingöl 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Kasten adam öldürme' suçundan 27,5 ay hapis cezasına çarptırılan hükümlüyü düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakaladı. 2018 yılından beri aranan hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Tanju Özcan Mansur Yavaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Haluk Levent Defne Samyeli
Spor Diego Ozan Tufan Umut Meraş Çağdaş Atan Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
27,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 17:34:21. #1.15#

title