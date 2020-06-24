27-28 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi saatler arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak? Hafta sonu nereler açık olacak?
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27-28 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi saatler arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak? Hafta sonu nereler açık olacak?

27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 81 ili kapsayan yasak uygulaması sonrası vatandaşlar hangi saatler arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak, Hafta sonu nereler açık olacak ve 27-28 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı gibi konuları araştırdı.

27-28 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi saatler arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak? Hafta sonu nereler açık olacak?
24.06.2020 16:16 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:20

Önceki hafta LGS nedeniyle uygulanan kısıtlı sokağa çıkma yasağı bu hafta YKS nedeniyle tekrar uygulanacak. Peki, kısıtlı sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında uygulanacak? Hangi saatler arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak? Hafta sonu nereler açık olacak? 27-28 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

27-28 HAZİRAN HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Vatandaşlar 27-28 Haziran tarihlerinde sokağa çıma yasağı uygulanıp uygulanmayacağını merak merak ediyor. Yapılan açıklamalarla konu netliğe kavuşurken hafta sonu uygulanacak olan sınırlı sokağa çıkma yasağının saatleri netleşti. 27 Haziran cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 ve 28 Haziran pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasını kapsayacak.

27-28 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi saatler arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak? Hafta sonu nereler açık olacak?

HANGİ SAATLER ARASI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK?

Sokağa çıkma yasağı saatleri:

27 Haziran Cumartesi: 09.30 ile 15.00 arası

28 Haziran Pazar: 09.30 ile 18.30 arası

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

27-28 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi saatler arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak? Hafta sonu nereler açık olacak?

HAFTA SONU NERELER AÇIK OLACAK?

Önceki hafta LGS nedeniyle yapılan sokağa çıkma yasağı bu hafta YKS için tekrar uygulanacak. Yasak belirli saatleri kapsarken birçok işletmenin çalışma düzeni etkilenmeyecek ancak yurttaşlar evlerinin çevresindeki market bakkal ve diğer açık olan işletmelere gidebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.)

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