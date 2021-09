27-28 EYLÜL 2021 TARİHLERİNDE YAPILAN TÜRK HALK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ SINAVI KAZANANLAR LİSTESİ

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI

TÜRK HALK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ KAZANANLAR LİSTESİ

SIRA NO ADI SOYADI 1 MEHMET EMİN GÜROL 2 BARIŞ KABAYEĞİT 3 SEHER HOZATLI 4 ONUR TUNÇ 5 FATİH ACAR 6 EZGİ EREN BELGİN 7 ALPER TUNGA ARSLAN 8 VELİ CAN YILMAZ 9 SÜMEYYE GÜL YILMAZ 10 ÖZLEM BAĞDİKEN SARI 11 BORA KAZIM KARTAL 12 EMRAH KÖK 13 OKTAY KARA 14 UĞUR KAYA 15 AYFER ARI 16 NURSEL USLAN 17 SENEM EZGİ VATANDAŞLAR 18 ONUR CAN ERGENLİ 19 SERKAN TAŞDELEN

