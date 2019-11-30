269 atlet Bölgesel Kros Ligi finalinde ter döktü

30.11.2019 17:49 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:49

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun geniş katılımlı altyapı organizasyonu Bölgesel Kros Ligi'nde final yarışları, Sakarya Kentpark'ta koşuldu.

Türkiye'nin her bölgesinden gelen 57 takımdan toplam 269 atletin yarıştığı Bölgesel Kros Ligi finalleri heyecanı Sakarya'da yaşandı. Bugün yapılan yarışmalar sonunda takım birincilikleri dört ayrı takıma gitti. Erzurum ekipleri, iki birincilik, bir de ikincilik elde ederek önemli bir başarı yakaladı.

Kaynak: DHA

U16 kızlar yarışında Eskişehirli ikiz atletler Ayça ve Bade Fidanoğlu, birinci ve üçüncü olarak takımlarının zirveye çıkmasını sağladı. Bu branşta bireysel ikincilik Beşiktaş'tan Dilay Yıldızhan'ın oldu. U16 erkeklerde ise yarışı kazanan Mevlüt Aras, Şırnak'tan Mervan Haykır'ın 4 saniye önünde finişe ulaşırken, Kayseri'den Bahri Doğru ise üçüncü olarak kürsüye çıktı.U18 kızlar yarışında 12 takım mücadele verdi. 2 kilometrelik yarışı Erzurum Tekman Belediye Karması'ndan Merve Bingöl, Niğde'den Aleyna Tok'un önünde kazandı. İlk altı içine üç atletini sokan Erzurum Tekman, takımlar sıralamasında da zirveyi aldı. U18 erkekler yarışında ise çizgiyi ilk geçen isim, ferdi olarak yarışan Galatasaray'dan Abdulhalik Çağıran'dı. Takım birinciliğini ise 14 puan toplayan Batman Petrolspor elde etti.FİNAL YARIŞLARINDA SIRALAMAU16 Kızlar Ferdi: 1. Ayça Fidanoğlu2. Dilay Yıldızhan3. Bade FidanoğluU16 Kızlar Takımlar: 1. Eskişehir İl Takımı2. Erzurum Karayazı Belediye SK3. Van Büyükşehir Belediye SKU16 Erkekler Ferdi: 1. Mevlüt Aras2. Mervan Haykır3. Bahri DoğruU16 Erkekler Takımlar: 1. Erzurum Karayazı Belediye SK2. Bingöl Belediye Yaşam SK3. Şırnak İdil Omerka SporU18 Kızlar Ferdi: 1. Merve Bingöl2. Aleyna Tok3. Hülya İmeU18 Kızlar Takımlar: 1. Erzurum Tekman Belediyesi2. Beşiktaş JK3. Niğde Bor İlçe KarmasıU18 Erkekler Ferdi: 1. Abdulhalik Çağıran2. Bilal Bayramoğlu3. Eyüp OranU18 Erkekler Takımlar: 1. Batman Petrolspor2. Ankara EGO Spor3. Hatay Büyükşehir Bld. SK