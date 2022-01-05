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268 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli

268 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 268 yasa dışı bahis sitesi ve 32 müstehcen içerikli site ile dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 11 internet sitesine erişimin engellenmesini sağladı.

ANKARA (DHA) - ANKARA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 268 yasa dışı bahis sitesi ve 32 müstehcen içerikli site ile dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 11 internet sitesine erişimin engellenmesini sağladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 01-31 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 2 bin 460 sosyal medya ve internet adresinde inceleme yaptı. İncelemeler sonucu, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 268 internet sitesi ve müstehcen içerikli paylaşımlar yapan 32 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na, oltalama/phishing metoduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 11 internet sitesi de Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne bildirilerek 'erişim engellemesi' sağlandı.


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