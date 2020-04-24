"268 bin civarında bireysel başvuru yapılmış, bunların 224 bini karara bağlanmıştır"
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Anayasa Mahkemesi, Zühtü Arslan, Güncel, Haber

"268 bin civarında bireysel başvuru yapılmış, bunların 224 bini karara bağlanmıştır"

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, "Bireysel başvurunun başladığı tarihten bu yana 268 bin civarında başvuru yapılmış, bunların yaklaşık 224 bini karara bağlanmıştır.

24.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:10

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, "Bireysel başvurunun başladığı tarihten bu yana 268 bin civarında başvuru yapılmış, bunların yaklaşık 224 bini karara bağlanmıştır. Anayasa Mahkemesi, 2019 yılında yaklaşık 40 bin başvuruyu sonuçlandırmıştır. Memnuniyetle ifade etmek gerekir ki, yapılan başvuruları karşılama, karara bağlama oranı son iki yılda yüzde 93 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

AYM Başkanı Arslan, AYM'nin 58'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Arslan, mesajında her yıl büyük bir katılımla gerçekleştirdikleri kuruluş yıl dönümü töreni ve etkinliklerini korona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldıklarını belirtti. Bu zor zamanlarda bireysel ve toplumsal düzeyde sabra, karşılıklı anlayışa ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu dile getiren Arslan, "Bugün birlik ve beraberlik ruhuyla milletçe kenetlenme günüdür. Kuşkusuz tarih bize zor zamanların özel kahramanları olduğunu göstermiştir. İçinden geçtiğimiz salgın günlerinde de özellikle sağlık çalışanları büyük bir fedakarlıkla görev yapmaktadır. Bu kapsamda sürecin başından itibaren özveriyle çalışan Sağlık Bakanlığına, Bilim Kuruluna, başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza ve salgınla mücadelede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sağlık yetkililerinin önerdiği tedbirlere uyarak bu süreci en kısa sürede ve her açıdan en az kayıpla geride bırakacağımıza olan inancımı ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

58 yaşına giren AYM'nin anayasal hak ve özgürlükleri koruma görevini her durumda yerine getirmenin gayreti içinde olduğunu kaydeden Arslan, mahkemenin özellikle bireysel başvurunun uygulamaya geçtiği 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren temel hak ve özgürlükleri en iyi şekilde korumaya yönelik kararlar verdiğini belirtti. Bireysel başvuruya ilişkin istatistikleri paylaşan Arslan, şunları kaydetti:

"Bireysel başvurunun başladığı tarihten bu yana 268 bin civarında başvuru yapılmış, bunların yaklaşık 224 bini karara bağlanmıştır. Anayasa Mahkemesi, 2019 yılında yaklaşık 40 bin başvuruyu sonuçlandırmıştır. Memnuniyetle ifade etmek gerekir ki, yapılan başvuruları karşılama, karara bağlama oranı son iki yılda yüzde 93 olarak gerçekleşmiştir. Milletçe salgınla mücadele ettiğimiz şu günlerde de mahkememiz gerekli tedbirleri almak ve teknolojik imkanlardan yararlanmak suretiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Şartlar ne olursa olsun Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'yla kendisine verilen anayasanın üstünlüğünü, demokratik hukuk devletini ve onun vazgeçilmez unsuru olan insanımızın temel hak ve özgürlüklerini koruma görevini bundan sonra da hakkıyla yerine getirme azim ve kararlılığı içinde olacaktır."

(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İHA

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