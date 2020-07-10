2675 rakımlı zirvede Türk bayrağı
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2675 rakımlı zirvede Türk bayrağı

2675 rakımlı zirvede Türk bayrağı Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde faaliyet gösteren Çay Dağcılık Trekking üyeleri, Sultandağları'nın en yüksek tepesi olan 2675 rakımlı Gelincikana Zirvesine tırmandı.

10.07.2020 12:00 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:09

2675 rakımlı zirvede Türk bayrağı Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde faaliyet gösteren Çay Dağcılık Trekking üyeleri, Sultandağları'nın en yüksek tepesi olan 2675 rakımlı Gelincikana Zirvesine tırmandı. Grup, zorlu tırmanış sonunda ulaştıkları tepeye Türk bayrağı asarak zirve defterini imzaladı.

Tepeye ulaşmanın sevincini yaşayan dağcılar gezinti yaparken mağara keşfettiler. Mağaranın defineciler tarafından talan edildiğini gördüklerini belirten Çay Dağcılık Trekking Başkanı Ali Demiral, şöyle dedi:

"Bu defaki gezimiz Sultandağları'nın en yüksek tepesi Çay'a bağlı Deresenek Köy sınırları içerisinde, 2675 rakımlı Gelincikana tepesiydi. Tırmandık, bayrağımızı diktik. 100 metre aşağıda mağara keşfettik. Mağara içi 250 metrekare. İki koridordan oluşuyor. 150 metre derinliğinde. Mağaranın sonunda kaynak suyu çıkıyor. Tarihi, milattan öncesine ait. İçeride kale duvarı var. Yaşam alanı olarak kullanılmış. Fakat doğa katliamcıları tahrip etmişler. Burasının bir an önce korumaya alınması lazım. Tarihi bir mağara. Genel temizliğini yaptık. Burada dinlenerek inişe geçtik. Buraları görünce ve havasını soluyunca insan gençleşiyor. Tavsiye ederim" diye konuştu.

2675 rakımlı zirvede Türk bayrağı

Kaynak: DHA

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