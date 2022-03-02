263 madenci facianın 30. yıldönümünde anılacak - Haberler

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263 madenci facianın 30. yıldönümünde anılacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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263 madenci facianın 30. yıldönümünde anılacak

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Kozlu grizu faciasının 30'uncu yıldönümünde, faciada hayatlarını kaybeden 263 maden şehidi için anma töreni düzenleyecek.

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Kozlu grizu faciasının 30'uncu yıldönümünde, faciada hayatlarını kaybeden 263 maden şehidi için anma töreni düzenleyecek.

Törende, konuşmalar yapılacak, Maden Şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okunacak, dualar edilecek. 3 Mart 1992 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen grizu faciasında 263 maden işçisi şehit olmuştu. Tören, 3 Mart 2022 Perşembe günü sabah saat: 07.45'te TTK Kozlu Müessesesi Uzunmehmet Kuyu başında düzenlenecek. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kuran-ı Kerim, Maden, Mart, Yerel, Haberler

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