2600 yıllık gelenek; Urla Bağbozumu etkinlikleri
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2600 yıllık gelenek; Urla Bağbozumu etkinlikleri

2600 yıllık gelenek; Urla Bağbozumu etkinlikleri
Bültenler - Haberler | Güncel

2600 yıl öncesine tanıklık eden Uluslararası Urla Bağbozumu Şenlikleri bu yılda ilçemizde gerçekleştirilen etkinlik ile kutlandı.

Ülkemizde meydana gelen doğal afetlerden ve pandemi sürecinden dolayı bu yılki etkinlikte çeşitli aktiviteler ve eğlenceler yer almadı.

Urla Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliğe Belediye Başkan v. Kaymakam Murtaza Dayanç, İlçe Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Şevket Meriç, birim müdürleri, oda başkanları, STK'lar, siyasi parti temsilcileri ve Urlalı vatandaşlar katıldı.

Üzüme balın, zeytine yağın düştüğü gün olan Urla Bağbozumu Etkinliği çiftçilerin traktör korteji ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda çiftçiler ürettikleri ürünleri sergileyerek satışa sundu. Geleneksel üzüm sıkımının da gerçekleştiği etkinlikte vatandaşlara üzüm suyu ikram edildi.

DAYANÇ; "TARIMA HER ZAMAN SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Urla Bağbozumu Etkinliği kapsamında yaptığı konuşmasında tarımın önemine vurgu yapan Dayanç; "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Köylü Milletin Efendisidir'. Üreticimize, tarımımıza her zaman sahip çıkacağız. Pandemi sürecinde tarımın, üretimin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlamış olduk. Yıllardır tarıma dayalı üretim ile önemli konumda olan ilçemizde tarımın daha da çok artacağından hiç şüphem yok. Üreticimizin her daim yanındayız ve her zaman elimizden gelen desteği üreticimize vereceğiz" dedi.

Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan ise; "Yapmış olduğumuz etkinlik bir nebzede olsa üreticimize can suyu olmuştur. Urla bir tarım kentidir. Tarımın artması, üretici ile tüketiciyi doğrudan buluşturmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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