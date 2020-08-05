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26 yıldır şampiyon takımın renklerine boyanıyor

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi Şamlar köyünde, her yıl şampiyon olan futbol takımının rengine boyanan 'Fanatik' ismi konulan çeşme, bu yıl Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün renkleri olan turuncu-laciverte boyandı.

26 yıldır şampiyon takımın renklerine boyanıyor
05.08.2020 15:13 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:02

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi Şamlar köyünde, her yıl şampiyon olan futbol takımının rengine boyanan 'Fanatik' ismi konulan çeşme, bu yıl Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün renkleri olan turuncu-laciverte boyandı.

İlçeye bağlı 80 haneli Şamlar köyünde bulunan çeşme, 1994 yılında, köyün gençleri tarafından Süper Lig'de şampiyon olan takımın renklerine boyandı. Ardından gelenek haline gelen uygulama ile çeşme, her yıl şampiyon olan takımın renklerine boyanmaya devam etti. 

'Fanatik' adı verilen çeşme, bu yıl, 2019-2020 sezonunun şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün renkleri olan turuncu-laciverte boyandı. Medipol Başakşehir takımının, şampiyonluk sevincini gösteren fotoğrafın da asıldığı çeşme, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çeşme, bir sonraki sezonun şampiyonluğuna kadar turuncu-lacivert renkleri taşıyacak.Köyde yaşayan Seyfettin Tekin(49), 26 yıldır çeşmenin şampiyon olan takımın renklerine boyandığını söyledi. Çeşmenin ilk olarak Galatasaray'ın renklerine boyandığını anlatan Tekin, "Galatasaraylı taraftarların aklına geldi. İlk onlar boyadı. Sonra diğer şampiyonların taraftarlarınca boyandı çeşme. Başakşehir'in taraftarı olmayınca boyama işi bize düştü. Köylüler olarak bizler boyadık" dedi.

Rıza Yamaner (44) de çeşmenin büyük ilgi gördüğünü anlatarak, "Genel üç büyükler şampiyon olduğu zaman kendi taraftarları hemen boyuyor. Başakşehir'in taraftarı olmadığı için bu yıl biraz boyama gecikti. Büyük ilgi görüyor. Çeşmenin güzelliği oluyor. Yoldan geçenler, fotoğraflarını çekiyor. Başka Okan Buruk olmak üzere tüm takımı köyümüze davet ediyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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