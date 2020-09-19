26 yıl önce iki gözünü ve bir bacağını kaybeden gazi, 10 çocuk büyüterek hayata sımsıkı sarılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

26 yıl önce iki gözünü ve bir bacağını kaybeden gazi, 10 çocuk büyüterek hayata sımsıkı sarılıyor

26 yıl önce iki gözünü ve bir bacağını kaybeden gazi, 10 çocuk büyüterek hayata sımsıkı sarılıyor Batman'ın Sason ilçesine bağlı Emek Mahallesinde ikamet eden gazi Servet Çiftçi, 26 yıl önce kaybettiği iki gözü ve bir bacağına rağmen hayata sımsıkı sarılarak vatanına bağlı 10 çocuk...

19.09.2020 13:02 | Son Güncelleme: 19.09.2020 13:07

26 yıl önce iki gözünü ve bir bacağını kaybeden gazi, 10 çocuk büyüterek hayata sımsıkı sarılıyor

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesine bağlı Emek Mahallesinde ikamet eden gazi Servet Çiftçi, 26 yıl önce kaybettiği iki gözü ve bir bacağına rağmen hayata sımsıkı sarılarak vatanına bağlı 10 çocuk büyütmenin gururunu yaşıyor.

1995 yılında gazilik mertebesine nail olan Çiftçi, iki gözü görmediği halde hayata umut dolu, neşe dolu ve yaşam dolu bakmaya çalışıyor. 13 Mart 1995'te terörle mücadele kapsamında katıldığı bir operasyonda mayına basmasıyla gazi olduğunu ifade eden Servet Çiftçi, "Sason ilçesine bağlı Aydınlık köyü ile Yuvarlar köyü arasındaki kırsal alanda terör örgütü mensuplarının görüldüğü ihbarının gelmesinin ardından bölgeye gittik. Teröristlerle aramızda yaşanan kısa bir çatışmanın ardından bölgeden kaçan teröristlerin peşine düşerken mayına basmam sonucunda ağır yaralanarak iki gözümü ve bir bacağımı kaybettim. Hiç kimseye muhtaç olmadan hayatımı devam ettiriyorum. Çok şükür 10 çocuk büyüttüm, gerektirse onlarda bu vatanda çekinmeden hayatını feda ederler. 2 oğlum çalışıyor, biride Uzman Çavuşluğa başvuruda bulundu. O olayın ardından 26 yıl geçti hiçbir şey için pişman değilim. Bu halimle yine gerekirse vatan için canımı feda etmeye hazırım" dedi.

"Babamız bizim gururumuzdur"

Servet Çiftçi'nin 13 yaşındaki en küçük oğlu Hüseyin Çiftçi, babasının her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Çiftçi, "Biz evlatları olarak babamızla onur ve gurur duyuyoruz. O bizim gururumuzdur. Bizlerde 10 kardeş olarak vatanımız ve bayrağımız için canımızı vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

26 yıl önce iki gözünü ve bir bacağını kaybeden gazi, 10 çocuk büyüterek hayata sımsıkı sarılıyor

Kaynak: İHA

IHA Editörü - EKREM AKTAŞ
EKREM AKTAŞ
IHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Süleyman Soylu Erol Mütercimler Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Halil Sezai Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Babel Sörloth Vedat Muriqi Sergen Yalçın Marcel Tisserand
Daha Fazla Kaza Çocuk Milli Bursa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 26 yıl önce iki gözünü ve bir bacağını kaybeden gazi, 10 çocuk büyüterek hayata sımsıkı sarılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 13:07:21. #1.15#
title