26 yıl hapis cezasıyla aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı
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26 yıl hapis cezasıyla aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, yaptığı 11 hırsızlık olayı ile ilgili hakkında kesinleşmiş 26 yıl 25 gün hapis cezası bulunan M.Ş.A., polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında yakalanarak gözaltına alındı.

26 yıl hapis cezasıyla aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı
13.09.2020 21:57 | Son Güncelleme: 13.09.2020 22:01

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, yaptığı 11 hırsızlık olayı ile ilgili hakkında kesinleşmiş 26 yıl 25 gün hapis cezası bulunan M.Ş.A., polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında yakalanarak gözaltına alındı. M.Ş.A., cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Tatvan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 26 yıl 25 gün hapis cezası nedeniyle arama kararı bulunan M.Ş.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin teknik takibe aldığı M.Ş.A., polisin yaptığı yol kontrolü sırasında yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.Ş.A., ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesinin alınmasının ardından Bitlis E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.


Kaynak: DHA

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