26 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yolcu Otobüsünde Yakalandı

Samsun'da yolcu otobüsünde yapılan kimlik soruşturmasında hakkında 26 yıl hapis cezası bulunan ve polis tarafından aranan 1 yolcu gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Samsun'da şehir giriş çıkışlarında asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, durdurdukları bir yolcu otobüsündeki yolculara kimlik soruşturması gerçekleştirdi. Şehirlerarası yolculuk yapan otobüste bulunan yolculardan Seyfullah S.'nin (32) 4 ayrı hırsızlık suçundan toplam 26 yıl hapis cezasının bulunduğu ve polis tarafından arandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edilen Seyfullah S., Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - SAMSUN