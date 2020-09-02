26 yıldır firarda olan şahıs Bursa'da yakalandı 26 yıldır firarda olan şahıs Bursa'da yakalandı 36 yıl kesinleşmiş cezasıyla 26 yıl kaçtı Muş'da 1994 yılında kan davası cinayeti işleyen ve 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 26 senedir firari zanlı, Bursa'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

26 yıldır firarda olan şahıs Bursa'da yakalandı

36 yıl kesinleşmiş cezasıyla 26 yıl kaçtı

BURSA - Muş'da 1994 yılında kan davası cinayeti işleyen ve 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 26 senedir firari zanlı, Bursa'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

F.T. isimli şahıs, 26 yıl önce Muş'ta kan davası sebebiyle tasarlayarak cinayet işledi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan ve 36 yıl hapis cezası alan F.T, 26 senedir polisten kaçtı. Başkasına ait kimlikler ile şehir değiştiren F.T. Bursa'ya geldi. F.T.'nin Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı ve Yavuzselim mahallelerinde kahvehanelere çıktığını belirleyen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, F.T.'yi Güçlü Sokak üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen F.T. burada yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA