26 YAŞINDAKİ POLİS MEMURU KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ
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26 YAŞINDAKİ POLİS MEMURU KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

26 YAŞINDAKİ POLİS MEMURU KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ
01.05.2020 00:02 | Son Güncelleme: 01.05.2020 00:02

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli 26 yaşındaki polis memuru Mehmet Ertoy, lenf kanseri tedavisi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli 26 yaşındaki polis memuru Mehmet Ertoy, lenf kanseri tedavisi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Polis memuru Mehmet Ertoy, lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Ertoy'a yapılan Kovid-19 testinde, vefat nedeninin bulaşıcı hastalık olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, 13 Temmuz 1994 doğumlu, Afyonkarahisarlı ve evli olan polis memuru Mehmet Ertoy'un 20 Temmuz 2015'te mesleğe başladığı, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kınalıada Polis Merkezi Amirliği, Büyükada Polis Merkezi Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı kaydedildi. Ertoy'un cenazesinin dün Çekmeköy Mezarlık Müdürlüğü Gasilhanesi'nde kılınan namazın ardından Beykoz Baklacı Mezarlığı'na defnedildiği belirtildi.

26 YAŞINDAKİ POLİS MEMURU KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: DHA

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