26 yaşındaki Numan yaşama tutunamadı

09.08.2019 01:09

İstanbul'da yaşayan 26 yaşındaki Numan Altun, geçirdiği trafik kazası sonrası 1 haftalık yaşam savaşını kaybetti. Talihsiz genç köyünde toprağa verilecek.

Edinilen bilgiye göre olay geçen hafta İstanbul'da yaşandı. İstanbul'da güvenlik görevlisi olarak çalışan 26 yaşındaki Numan Altun'a yolun karşısına geçmek isterken araç çarptı. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan genç, Esenyurt'da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören Altun yaşama tutunamadı.

Hayatını kaybeden Altun'un acı haberi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyüne ulaştı. Gencin cenazesi burada kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA