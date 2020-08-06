26 yaşındaki genç, yüksekten düşerek hayatını kaybetti 26 yaşındaki genç, yüksekten düşerek hayatını kaybetti Zonguldak'ta reklam ve tabela işi için çıktığı vincin sepetinden düşen 25 yaşındaki Burak Çavdar isimli genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

26 yaşındaki genç, yüksekten düşerek hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta reklam ve tabela işi için çıktığı vincin sepetinden düşen 25 yaşındaki Burak Çavdar isimli genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayda sepette bulunan diğer ise ayağından sakatlandı.

Edinilen bilgiye göre olay gece 03.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi üzerinde yaşandı. İddialara göre Deva Partisi İl Başkanlığı'na ait iş yerinin cam kaplama ve tabela işlemleri için olay yerine vinç getirildi. 26 yaşındaki Burak Çavdar ve yanındaki arkadaşı İlyas A. yerden bir müddet yükseldikten sonra vincin sepeti kırıldı. Bu sırada ayakta olduğu öğrenilen Çavdar dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağıya düştü. Ağır yaralanan Çavdar, olay yerine gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Burak Çavdar ile sepette bulunduğu öğrenilen İlyas A.'nın ise ayağı kırıldı. Hastaneye kaldırılan İlyas A.'nın tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan Burak Çavdar'ın otopsi işlemlerinin ardından köyünde toprağa verileceği öğrenidi.

Kaynak: İHA