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26 yaşındaki genç evde ölü bulundu

26 yaşındaki genç evde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 26 yaşındaki genç, evinde ölü olarak bulundu.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 26 yaşındaki genç, evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Turan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir sitenin 3'ncü katından silah sesi geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekiplerince 26 yaşındaki Önder Erkul isimli genç, silahla başından vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erkul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - SAKARYA

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