26 yaşındaki genç doktor son yolculuğuna uğurlandı
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26 yaşındaki genç doktor son yolculuğuna uğurlandı

26 yaşındaki genç doktor son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çalıştığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybeden 26 yaşındaki genç doktor Süleyman Törehan Tarık, memleketi Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Çalıştığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybeden 26 yaşındaki genç doktor Süleyman Törehan Tarık, memleketi Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kütahya'nın Emet ilçesi Aydıncık köyü nüfusuna kayıtlı genç doktor Süleyman Törehan Tarık şehir mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Bölümünü derece ile bitirerek 2020 yılı Mayıs ayında Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesine hekim olarak atanan ve pandemi servisinde 3 ay görev yapan genç doktorun 3 ay önce yapılan muayenede kan değerlerinde sorun olduğu ve bağışıklık sistemiyle ilgili bir rahatsızlık olan hemofagositik lenfohistiyositoz sebebiyle ciğerlerinde problemler oluştuğu anlaşıldı. Görev yaptığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakımında tedavi gören genç doktor, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. - KÜTAHYA

26 yaşındaki genç doktor son yolculuğuna uğurlandı
26 yaşındaki genç doktor son yolculuğuna uğurlandı
26 yaşındaki genç doktor son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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