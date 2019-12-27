26 yaşındaki bir kadın 77 yaşındaki eşinden 1 milyon dolar çalma suçundan tutuklandı
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26 yaşındaki bir kadın 77 yaşındaki eşinden 1 milyon dolar çalma suçundan tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 26 yaşında bir kadın yeni evlendiği 77 yaşındaki eşinin banka hesabından 1 milyon dolar sızdırma iddiasıyla tutuklandı

27.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:12
26 yaşındaki bir kadın 77 yaşındaki eşinden 1 milyon dolar çalma suçundan tutuklandı

'nde (ABD), 26 yaşındaki bir kadın yeni evlendiği 77 yaşındaki eşinin banka hesabından 1 milyon dolar çalma iddiasıyla tutuklandı.


Tampa Uluslararası Havaalanı'nda yakalanan Lin Helena Halfon, kara para aklama, organize sahtekarlık ve yaşlı bir kişinin sömürülmesi suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Celse sonrası hakim genç kadının kefaletini 1 milyon dolar olarak belirledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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