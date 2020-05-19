26 yaşına giren Ebru Şahin hayranlarına teşekkür etti 26 yas¸ına giren oyuncu Ebru S¸ahin, dogˆum gu¨nu¨nu¨ korona viru¨s salgını nedeniyle evinde kutladı.

Pastanın u¨zerindeki mumları u¨fledikten sonra dilek tutan S¸ahin, "Yeni yas¸ıma girerken go¨rdu¨gˆu¨m destek ve hissettigˆim bu o¨zel sevgi ic¸in hepinize minnettarım. I·yi ki varsınız." diyerek sevenlerine tes¸ekku¨r etti.

HEDİYE KABUL ETMEDİ

Güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, doğum gününde hediye ya da kutlama beklemediğini açıklayarak şu ifadeleri kullanmıştı: "18 Mayıs doğum günümde sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Hepimizin evimizde olduğu bu süreçte sizlerden iyilik istiyorum? @iyilikpaylas sosyal bağış platformu üzerinden @kansersizyasam için bir kampanya açtım.& ;





Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Bu zor süreçte tedavi ve imkan açısından zorluk çeken Kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım. Hepinize teşekkürler ve sevgiler."



