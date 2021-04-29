26 üreticiye çerezlik kabak tohumu dağıtıldı
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26 üreticiye çerezlik kabak tohumu dağıtıldı

26 üreticiye çerezlik kabak tohumu dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde üreticilere çerezlik kabak çekirdeği tohumu dağıtıldı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde üreticilere çerezlik kabak çekirdeği tohumu dağıtıldı.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Alternatif tarım ürünü olarak üreticilerimiz için müdürlüğümüz ile ortak yürütülen İl Özel İdare kaynaklı çerezlik kabak projemiz için gelen tohumlarımızı dağıttık. 26 çiftçimize 300 dekar alanda ekilmek üzere 300 kilogram çerezlik kabak çekirdeği tohum dağıtımı gerçekleştirilmiştir. İlgi gösteren üreticilerimize teşekkür ederiz. Önümüzdeki yıllarda bu ekilişlerin artmasını temenni ederiz. Tüm üreticilerimize bereketli bir yıl dileriz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

26 üreticiye çerezlik kabak tohumu dağıtıldı
26 üreticiye çerezlik kabak tohumu dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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