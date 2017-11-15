26.Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi, sonuç bildirisinin okunmasıyla sona erdi.



Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (ESAM) İstanbul'daki bir otelde düzenlediği kongre, 81 ülkeden 172 katılımcının iştirakiyle gerçekleştirildi.



Kongrede, dünyada insanlığın geleceğini tehdit eden küresel krizler, bunların nedenleri, İslam dünyasına etkileri ve çözüme ilişkin öneriler tartışıldı. İki gün süren kongre sonuç bildirisinin yayınlanmasıyla tamamlandı.



ESAM Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın tarafından okunan bildiride, İslam ülkelerinde yaşanan krizler ve çözüm önerileri sıralandı.



Kongre hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.