HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ ve Memur-Sen olarak gerek ülkemizde gerek İslam dünyasında gerekse de bütün dünyada, endüstri ilişkiler sistemimizin temel ayağı olan işçi ve işveren ilişkilerini, kendi dünyamızın ve değerlerimizin verdiği sorumlulukla inşa etmek zorundayız." dedi.



Arslan, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi'ndeki konuşmasında, konfederasyon kurulduğundan bugüne kadar zorluklarla mücadele ettiğini anlattı.



Konfederasyonun kuruluş felsefesinden, değerlerinden, istikametinden, yeni bir dünya hedefinden vazgeçmeden yolculuğuna devam ettiğini belirten Arslan, bugün 22 sendikası, 600 bine yakın üyesiyle Türkiye işçi hareketinin en büyük ikinci konfederasyonu olduklarını vurguladı.



Arslan, özellikle İslam dünyası başta olmak üzere dünyanın değişik coğrafyalarında 50'den fazla ülkenin sendikaları, konfederasyonlarıyla ikili iş birliği anlaşmalarını imzalayıp, bunları yeni bir dünyanın kuruluşu için önemli bir adım olarak gördüklerini aktardı.



Dünyanın en büyük iki işçi kuruluşu olan Uluslararası Emek Konfederasyonu ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nda üyelikleri bulunduğunu ifade eden Arslan, dünyadaki sendikal hareketleri de etkileme konusunda çabalarını sürdürdüklerini dile getirdi.



HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Yeni bir dünyanın kurulmasındaki çabaları, attığımız adımlarla desteklemeye çalışıyoruz. 'Önümüze konulan küresel emperyalizmin ve kapitalizmin başka çaresi, seçeneği yok.' Bu yaklaşıma karşı itiraz edebilmenin yolu bu sorunları konuşmak, tartışmak, bu çok önemli. Çözüm bunun yerine yeni bir model koymaktan geçiyor. HAK-İŞ ve Memur-Sen olarak gerek ülkemizde gerek İslam dünyasında gerekse de bütün dünyada, endüstri ilişkiler sistemimizin temel ayağı olan işçi ve işveren ilişkilerini, kendi dünyamızın ve değerlerimizin verdiği sorumlulukla inşa etmek zorundayız. Dünyanın en fazla sömürüsünün ve adaletsizliklerinin yaşandığı yerler ne yazık ki İslam coğrafyası."



"Emek komitesi oluşturulmalı"



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde faaliyet gösteren emek örgütleriyle beraber "İslam Dünyasında Sendikacılık" başlıklı uluslararası sempozyum düzenlediklerini anımsattı.



Bu sempozyumda yaptıkları çağrıda İslam İşbirliği Teşkilatı altında BM'de var olan ILO gibi bir organizasyonun bulunmadığına dikkati çektiklerini belirten Yalçın, "Projeye ilişkin bir 'Emek komitesi mümkün mü?' başlığıyla bir çağrıda bulunduk. Buna ilişkin katkı bekledik. Bu gerçekleştiğinde önemli bir adım atmış olacağız. Gelir dağılımında adalet konusunda sınırsız bütçelere sahip olan ülkelerin, dünyada sermayeyi ellerinde bulunduran az sayıda kişinin bulunduğu ülkelerdeki emek örgütlerinin taleplerini uluslararası alanda görüyoruz. Dünyada gelir dağılımında adalet noktasında insanca yaşam ve iş noktasında en fazla gayret göstermesi gerekenlerin başında İslam ülkeleri geldiğini de her toplantıya katıldığımızda görüyoruz." diye konuştu.



Yalçın, İslam İşbirliği Teşkilatı altında bir emek komitesinin oluşturulmasının önemine dikkati çekerek, bu sayede çalışma hayatına ilişkin önemli gelişmelerin sağlanabileceğini kaydetti.



Filistin konusunda da birçok etkinlik düzenlediklerini anlatan Yalçın, emek örgütleriyle bir araya gelerek Filistinlilerin çalışma hayatındaki sıkıntılarına ilişkin tespitlerde bulunduklarını söyledi.



Yalçın, Filistinlilerin dünyada 70'e yakın mesleği icra edemediğini dile getirerek, "Buna bir çözüm üretebilir miyiz?' arayışındayız. Bu bir insan haktır. İhtisasları olsa bile bu meslekleri yapamıyorlar. Buna ilişkin çağrıda bulunarak Türkiye'de önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptık. Buna ilişkin de gayret gösteriyoruz." dedi.