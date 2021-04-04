26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu tamamlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin sponsorluğunda düzenlenen 26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu sona erdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin sponsorluğunda düzenlenen 26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu sona erdi.

Toplam 522.5 kilometre koşulan ve 4 etaptan oluşan 26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nda, 15 ülkeden 20 takım 136 sporcu yarıştı.

Mevlana Meydanı önünden 90 sporcunun katılımıyla başlayan organizasyonun 139.3 kilometrelik son bölümünde, Cezayir'den Hamza Yacine kürsüde ilk basamağa çıkarken, Terengganu Cycling Team takımından Youcef Reguigui ikinci, Minsk Cycling Club takımından Siarhei Shauchenka ise üçüncü sırada yer aldı.

Dört etap üzerinden koşulan Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nda takım olarak şampiyonluğa Wildlife Generation Pro Cycling Team ulaştı.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Konya Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ile Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm