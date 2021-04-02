26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nun ikinci etabı tamamlandı
Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin sponsorluğunda düzenlenen 26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nun ikinci etabı sona erdi.
Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin sponsorluğunda düzenlenen 26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nun ikinci etabı sona erdi.
Mevlana Meydanı önünde 134 sporcunun katılımıyla başlayan organizasyonda, 136,9 kilometrelik Konya-Kilistra etabı geçildi.
Meram Belediyesi önünde sona eren turun ikinci etabını Minsk takımından Siarhei Shauchenka birinci, Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Georgios Bouglas ikinci, Mazowsze Serce Polski'den Mihkel Raim ise üçüncü tamamladı.
4 Nisan Pazar günü sona erecek 26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nun üçüncü günündeki Konya-Sille etabı için sporcular, yarın saat 09.00'da Mevlana Meydanı'ndan start alacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler