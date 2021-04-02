26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nun ikinci etabı tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nun ikinci etabı tamamlandı

Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Spor
26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nun ikinci etabı tamamlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin sponsorluğunda düzenlenen 26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nun ikinci etabı sona erdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin sponsorluğunda düzenlenen 26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nun ikinci etabı sona erdi.

Mevlana Meydanı önünde 134 sporcunun katılımıyla başlayan organizasyonda, 136,9 kilometrelik Konya-Kilistra etabı geçildi.

Meram Belediyesi önünde sona eren turun ikinci etabını Minsk takımından Siarhei Shauchenka birinci, Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Georgios Bouglas ikinci, Mazowsze Serce Polski'den Mihkel Raim ise üçüncü tamamladı.

4 Nisan Pazar günü sona erecek 26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nun üçüncü günündeki Konya-Sille etabı için sporcular, yarın saat 09.00'da Mevlana Meydanı'ndan start alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Süleyman Soylu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Cem Yılmaz Armağan Çağlayan
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nun ikinci etabı tamamlandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 15:42:36. #1.15#
title