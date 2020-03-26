- 26 Türk işçisi, korona virüsü nedeniyle Makedonya'da mahsur kaldı- 20'si Ordulu işçilerden oluşan...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› - 26 Türk işçisi, korona virüsü nedeniyle Makedonya'da mahsur kaldı- 20'si Ordulu işçilerden oluşan... - Haber
Makedonya, İşçi

- 26 Türk işçisi, korona virüsü nedeniyle Makedonya'da mahsur kaldı- 20'si Ordulu işçilerden oluşan...

- 26 Türk işçisi, korona virüsü nedeniyle Makedonya'da mahsur kaldı 20'si Ordulu işçilerden oluşan 26 işçi, sağlıksız ortamda tutulduklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde çalışan 26 Türk işçi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü...

26.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:04
- 26 Türk işçisi, korona virüsü nedeniyle Makedonya'da mahsur kaldı- 20'si Ordulu işçilerden oluşan...

- 26 Türk işçisi, korona virüsü nedeniyle Makedonya'da mahsur kaldı

20'si Ordulu işçilerden oluşan 26 işçi, sağlıksız ortamda tutulduklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi

ÜSKÜP - Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde çalışan 26 Türk işçi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle ülkelerine dönemiyor.

Bir süre önce Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentine çalışmak için giden ve aralarında 20 Ordulu, 5 Samsunlu ve 1 de Afyonkarahisarlı işçilerin bulunduğu toplam 26 kişilik işçi grubu, korona virüsü nedeniyle sınır kapılarının kapatılmasından dolayı mahsur kaldıklarını belirtti. Zor ve sağlıksız şartlarda kaldıklarını belirten ve çektikleri videoyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkililerine seslerini duyurmak isteyen işçiler, bir an önce Türkiye'ye gelmek ve gerekli kontrollerden sonra ailelerine kavuşmak istediklerini belirttiler.

- 26 Türk işçisi, korona virüsü nedeniyle Makedonya'da mahsur kaldı- 20'si Ordulu işçilerden oluşan...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- 26 Türk işçisi, korona virüsü nedeniyle Makedonya'da mahsur kaldı- 20'si Ordulu işçilerden oluşan...

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü Haber
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü
Polis memurunun tepki çeken hareketi cezasız kalmadı Haber
Polis memurunun tepki çeken hareketi cezasız kalmadı
Şeyma 24 saatte çark etti! Ateşli dansıyla Tiktok'u yıktı Haber
Şeyma 24 saatte çark etti! Ateşli dansıyla Tiktok'u yıktı
Alman yetkililer ülkedeki korona ölüm oranının düşük olmasını iki nedene bağladı Haber
Alman yetkililer ülkedeki korona ölüm oranının düşük olmasını iki nedene bağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti
ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu Haber
ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti
Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti
Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı
Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok
Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı
Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu
Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı
Zeynep Bastık'tan Pjanic açıklaması: Hacklenmiştir, engellemiş beni
Zeynep Bastık'tan Pjanic açıklaması: Hacklenmiştir, engellemiş beni
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
Fidye için kaçırılan 2 futbolcu kurtarıldı
Fidye için kaçırılan 2 futbolcu kurtarıldı
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı
Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı
Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç İçişleri Bakanı Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ender Saraç Demet Akalın Serra Yılmaz
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Servet Yazıcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart İran Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: - 26 Türk işçisi, korona virüsü nedeniyle Makedonya'da mahsur kaldı- 20'si Ordulu işçilerden oluşan... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 19:40:06. #1.15#
title