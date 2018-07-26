26 Temmuz Perşembe Dha Spor Gündemi
BEŞİKTAŞ21: 00 Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında B36 Torshavn'a konuk olacak.
BEŞİKTAŞ
21: 00 Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında B36 Torshavn'a konuk olacak.
Sarı-lacivertliler, Altınordu ile oynayacakları hazırlık maçı için İzmir'de kampa girdi.
Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Ayew İstanbul'a gelecek. Ganalı futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak.
GALATASARAY
17: 30 Sarı-Kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
TRABZONSPOR
-Takım izinli
UEFA Avrupa Ligi'nde 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçları oynanacak.
18.30 FIFA kokartlı hükem Hüseyin Göçek, Slovenya'nın Rudar Velenje ile Romanya'nın FCSB takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.
HAZIRLIK MAÇLARI
17: 00 BB Erzurumspor - Kardemir Karabükspor
19: 00 Ajax - Atiker Konyaspor
19: 00 Olympiakos - Göztepe