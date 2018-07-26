26 Temmuz Perşembe Dha Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ21: 00 Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında B36 Torshavn'a konuk olacak.

26 Temmuz Perşembe Dha Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ

21: 00 Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında B36 Torshavn'a konuk olacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Altınordu ile oynayacakları hazırlık maçı için İzmir'de kampa girdi.

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Ayew İstanbul'a gelecek. Ganalı futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak.

GALATASARAY

17: 30 Sarı-Kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR

-Takım izinli

UEFA Avrupa Ligi'nde 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçları oynanacak.

18.30 FIFA kokartlı hükem Hüseyin Göçek, Slovenya'nın Rudar Velenje ile Romanya'nın FCSB takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

HAZIRLIK MAÇLARI

17: 00 BB Erzurumspor - Kardemir Karabükspor

19: 00 Ajax - Atiker Konyaspor

19: 00 Olympiakos - Göztepe

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