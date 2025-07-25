Sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, Antalya hava durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 26 Temmuz Cumartesi ve 27 Temmuz Pazar günlerinde şehirdeki hava sıcaklıkları oldukça yüksek seviyelerde seyredecek. Antalya hava durumu verilerine göre dışarı çıkacakların dikkatli olması gerekiyor. Peki, 26 Temmuz Antalya hava durumu nasıl olacak? 27 Temmuz Antalya'da sıcaklık kaç derece? İşte detaylar...

26 TEMMUZ ANTALYA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

26 Temmuz Cumartesi günü Antalya'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Meteoroloji verilerine göre gündüz sıcaklığı 43 dereceye kadar çıkacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 28 derece civarında seyredecek. Antalya hava durumu bu tarihte dışarıda bulunacaklar için sıcak çarpması riskine karşı uyarılar içeriyor.

27 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık biraz düşse de yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Antalya hava durumu bu tarihte 36 derece civarında bir gündüz sıcaklığı öngörüyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 25 dereceye kadar inecek. Bu nedenle serinlemek isteyenler için nispeten daha uygun bir gün olabilir.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, Antalya hava durumu nedeniyle özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmamayı öneriyor. Güneşin en yoğun hissedildiği saatlerde gölgede kalmak, bol sıvı tüketmek ve açık renkli giysiler tercih etmek oldukça önemli. Antalya hava durumu, özellikle yaşlılar ve çocuklar için ekstra dikkat gerektirebilir.

Hava durumu raporlarına göre nem oranının da yüksek olması bekleniyor. Bu da hissedilen sıcaklığın daha fazla olmasına neden oluyor. Antalya hava durumu raporları bu nedenle özellikle açık alanda çalışanlar için önem taşıyor.

Tatilciler için Antalya hava durumu oldukça belirleyici bir faktör haline gelmiş durumda. Plajlar, havuzlar ve diğer açık alan aktiviteleri planlayanlar için bu bilgiler oldukça yol gösterici olabilir.