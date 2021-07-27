26 Temmuz 2021 Haberleri
26 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'den 15 Temmuz hatırlatması: Sokağa çıkılması gerektiğini Türkiye'den öğrendik
- Fenerbahçe, Henry Onyekuru transferi için Monaco'yla görüşmelere başladı
- ABD'den El Bab'taki şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı
- Daha önce 49 kez intihar etmeye kalkışan şahıs bu kez Bursa'da çatıya çıktı
- Kuzey Irak'tan acı haber! Uzman Çavuş Halil Çelebi, terör saldırısında şehit düştü
- Tunus'taki darbe girişimine ABD'den ilk yorum: Gelişmelerden endişeliyiz
- Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü
- Eski eşine 'Şeytan görsün yüzünü' diyen Serdar Ortaç'a Chloe'den jet yanıt: Hikayenin iki yüzü var
- ABD'nin Irak'taki askeri misyonu yıl sonuna kadar sona erecek
- Antalya'da düğün sırasında ağaç devrildi: 1 ölü, 9 yaralı
- Yoldan geçenler durdu kaldı! 7 katlı binanın çatısında intihara kalkışan kişi 45 dakika sonra ikna edilebildi
- Jean Michael Seri, Galatasaray'a dönmek için fedakarlık yapmaya hazır! Son kararı Fatih Terim verecek
- Polisin tabancasını elinden alan Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkında hapis istemi
- Çok Güzel Hareketler'de vedalar peş peşe geliyor! 2 oyuncu daha projeden ayrıldı
- İş yerine 'Aşı olmayan giremez' yazısı asan işletmeci, her müşterisine aşı olup olmadığını soruyor
- CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ilkelerini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
- Arabistan tam aşılanmış yabancılara umre ziyaretlerini açtı, Çin aşısı liste dışı
- Adana Demirspor, Umut Meraş transferinde mutlu son çok yakın
- 48 yaşındaki Seray Sever, bikinili pozuyla gençlere taş çıkarttı
- Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa'yla oynanan hazırlık maçında sakatlandı
- 'Yaptığım darbe değil' diyen Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 1 aylık sokağa çıkma yasağı ilan etti
- Canlı yayında muhabire motor çarptı! Kamera jet hızıyla stüdyoya döndü, kadın spikerler hiçbir şey olmamış gibi yaptı
- Ordu'da cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı yapıldı
- Morutan adım adım Galatasaray'a! Menajeri görüşmelerde son durumu paylaştı
- Avusturya Başbakanı Kurz'un mülteci sözlerine Dışişleri'nden ders gibi yanıt: Türkiye, Afganistan'a komşu bir ülke değil
- Son Dakika: Türkiye'de 26 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 16 bin 809 yeni vaka tespit edildi
- İnce'den Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay'a cevap: Hem Suriyeliler hem de siz gidince ekonomi düzelecek
- Barcelona ile Neymar arasındaki hukuk savaşı dostane bir şekilde son buldu
- Çeşme'de gece kulübünde kan döküldü! Kurşunların hedefi olan müşteri hayatını kaybetti
- Tanju Özcan ve HDP'li Serpil Kemalbay arasında mülteci gerginliği: Beni ağababalarına sor
- Fenerbahçe hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti
- Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'ı taşıyan uçağın camına kuş çarptı, uçak acil iniş yaptı
- TRT ekranlarında büyük hata! En çok gol kralı olan futbolcu sorusuna verilen yanlış cevap, doğru kabul edildi
- Sırasını beklemeden giren hasta, tartıştığı doktoru çivili sopayla darbetti
- Fenerbahçe'de Samatta, Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay'dan çok konuşulacak sözler: Suriyeliler giderse ekonomi çöker
- Kurban peşine gidip ölü bulunan Onur'un dedesi iddiaları yalanladı: Arı ısırığını bırakın sinek ısırığı dahi yok
- 'Kadın tokat attı, kocası sırtıma vurdu' diyen Rabia Yılmaz'a trafikte yapılanlar soruşturulacak
- Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu
- 'Görüntülerdeki beyaz madde pudra şekeri' diyen Kürşat Ayvatoğlu'nun kanında uyuşturucu tespit edildi