26 Şubat Temizlik Benim İşim kim birinci oldu? FOX Tv Temizlik Benim İşim Kim Kazandı?

FOX TV'de Yayınlanan Kadir Ezildi'nin eğlenceli sunumuyla gündüz kuşağının sevilen programı Temizlik Benim İşim'de bugün haftanın son temizlik günüydü. 26 Şubat Temizlik Benim İşim Kim Birinci Oldu? FOX TV Temizlik Benim İşim Kim Kazandı? sorusu izleyenler tarafından merak edilmektedir.

Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? sorusu bugün temizlenen son evin ardından verilen puanlarla yanıt buluyor. "En iyi temizliği ben yaparım" diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışıyor, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizliyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi oluyor. Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi 10 bin liralık ödülün de sahibi oluyor. 26 Şubat Temizlik Benim İşim kim birinci oldu? FOX Tv Temizlik Benim İşim Kim Kazandı? Temizlik Benim İşim haftanın finalinde yaşananlar...

26 ŞUBAT 2021 TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

26 Şubat Temizlik Benim İşim birincisi Esma Hanım ve Esra Hanım oldu ve birinciliği paylaştılar.

Temizlik Benim İşim'de yine kıyasıya rekabetin yaşandığı bir hafta geride kaldı. Temizlik Benim İşim'in birincisi yarışmacıların birbirlerine verdiği puanlar ve Kadir Ezildi'nin yarışmacılara verdiği puanlarla belli oluyor. Ancak bu hafta Kadir Ezildi yarışmacıların haksız puan verdiğini söyleyerek yarışmacı puanlarını iptal etti.

26 Şubat Temizlik Benim İşim yarışmasında bu haftaki yarışmanın ve 10 bin liralık ödülün sahibi Kadir Ezildi'nin puanlarıyla Esma Hanım ve Esra Hanım oldu ve birinciliği paylaştılar.

26 ŞUBAT 2021 TEMİZLİK BENİM İŞİM PUAN TABLOSU

Temizlik Benim İşim 26 Şubat 2021 Cuma günü (Bugün);

Esma Hanım ve Esra Hanım aynı puanı alarak birinciliği paylaştılar.

Gözde Hanım 6 puan alarak üçüncü oldu.

Senanur Hanım 6 puan alarak üçüncü oldu.

Neslihan Hanım 5 puan alarak sonuncu oldu.