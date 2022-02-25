26 Şubat'ta doğan ünlüler! Tarihte bugün ne oldu? 26 Şubat'ta ne oldu? 26 Şubat ne günü?

26 Şubat'ta doğan ünlüler! 26 Şubat'ta ne oldu? 26 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 26 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 26 Şubat ne günü? 26 Şubat doğan ünlüler, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 26 Şubat doğumlu ünlüler haberimizde...

26 ŞUBAT TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

26 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

364 - I. Valentinianus, Roma İmparatoru oldu.

1618 - Osmanlı Sultanı, I. Mustafa tahttan indirildi ve yerine II. Osman Padişah oldu.

1658 - Danimarka ve İsveç arasında, Roskilde Antlaşması imzalandı.

1815 - Napolyon Bonapart, Elba'dan kaçtı.

1848 - Fransa'da İkinci Cumhuriyet ilan edildi.

1870 - New York'ta ilk metro çalışmaya başladı.

1910 - İstanbul'da ilk solcu dergi, "İştirak" yayımlanmaya başladı. Dergi Hüseyin Hilmi tarafından çıkarıldı.

1917 - Nick LaRocca'nın Original Dixiland Jazz Band orkestrası, ilk caz plağını Victor Talking Machine Company adlı plakçılık şirketi'nin, New York stüdyolarında doldurdu.

1925 - Fransızların yönetiminde bulunan Tütün Rejisinin (tekelinin), 1 Mart 1925'ten itibaren lağvedildiğine ilişkin yasa, TBMM'de kabul edildi.

1926 - Türkiye İstatistik Kurumu (o dönemki adıyla Merkezi İstatistik Dairesi) kuruldu.

1934 - İstanbul Belediyesi, evlerin bazılarında görülen "kafes"lerin (cumbaların) kaldırılmasını kararlaştırdı.

1936 - Fatih-Harbiye tramvayı, Beyoğlu'nda devrildi; iki kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

1943 - İstanbul'da Varlık Vergisi'ni ödemeyen 160 kişi, Aşkale'ye gönderildi.

1952 - Winston Churchill, Birleşik Krallık'ın atom bombasına sahip olduğunu ilan etti.

1967 - Amerika Birleşik Devletleri, 25 bin askerle Vietkong'a saldırıya geçti.

1976 - Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, "Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

1981 - Uğur Mumcu'dan 12 Eylül değerlendirmesi: "Bir parlamento, anarşi ve teröre karşı çaresiz kalmışsa kendi kendini 'tasfiye' etmiş demektir! Ülkemizde 12 Eylül öncesi durum buydu. Bu yüzden 12 Eylül öncesi Türkiye'sinde anayasal düzenden, temel hak ve özgürlüklerden ve de insan haklarından söz etmenin olanağı yoktu."

1985 - Tarık Akan 35. Berlin Film Şenliğinde Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Ödül, Zeki Ökten'in yönettiği Pehlivan adlı filmdeki rolüyle verildi. Ancak, Tarık Akan pasaport verilmediği için ödül almaya gidemedi.

1991 - Saddam Hüseyin, Bağdat radyosunda yaptığı açıklamada, Irak Ordusunun Kuveyt'ten çekildiğini duyurdu.

1992 - 200 metre uzunluğunda tünel kazan 11 tutuklu, Kayseri Cezaevi'nden firar etti.

1992 - Hocalı Katliamı: Azerbaycan'ın Hocalı kentine giren silahlı Ermeni gruplar, 613 Azeri'yi öldürdü.

1993 - New York'ta bulunan World Trade Center'in altındaki otoparkta, bir kamyonda meydana gelen patlamada 6 kişi öldü, binden fazla kişi yaralandı.

1998 - Nutuk, Rumcaya çevrildi.

1999 - İran'da 1979 İslam Devrimi'nden sonra ilk belediye seçimleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'yi destekleyen ılımlı adaylar, Tahran Belediye Meclisindeki, 15 sandalyeden 13'ünü kazandılar.

2001 - Taliban örgütü mensupları, Afganistan'ın Bamyan kentindeki Buda heykellerini tahrip etti.

2004 - Amerika Birleşik Devletleri, 23 yıldır sürdürdüğü Libya'ya seyahat yasağını sona erdirdi.

2004 - Makedonya Devlet Başkanı Boris Trajkovski, ile beraberindekilerden 8 kişi, uçağın Bosna-Hersek'in Mostar kenti yakınlarında düşmesi sonucu öldü. Trajkovski'nin yerine, 12 Mayıs'ta Branko Srvenkovski geçti.

2007 - Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Hizbullah adına 1990-1994'te çok sayıda kişinin öldürülmesi ve yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri gerekçesiyle 13 yıldır yargılanan 34 sanıktan, 20'sini ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

2011 - Nintendo, yeni oyun konsolu Nintendo 3DS'yi, Japonya'da piyasaya sürdü.

26 ŞUBAT'TA DOĞAN ÜNLÜLER

26 Şubatta doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1416 - Bavyeralı Christopher, Danimarka Kralı (1440–48, Christopher III olarak), İsveç (1441–48) ve Norveç (1442–48) idi (ö. 1448)

1564 - Christopher Marlowe, İngiliz şair ve oyun yazarı (ö. 1593)

1671 - Anthony Ashley-Cooper, İngiliz düşünür (ö. 1713)

1715 - Claude Adrien Helvétius, Fransız filozof (ö. 1771)

1725 - Nicolas Joseph Cugnot, Fransız mucit ve bilim insanı (ö. 1804)

1754 - Ferdinando Marescalchi, İtalyan diplomat ve siyasetçi (ö. 1816)

1786 - François Jean Dominique Arago, Fransız fizikçi, matematikçi, astronom, mason ve politikacı (ö. 1853)

1794 - Barthélémy de Theux de Meylandt, Belçika Başbakanı (ö. 1874)

1799 - Benoît Paul Émile Clapeyron, Fransız mühendis ve fizikçi (ö. 1864)

1802 - Victor Hugo, Fransız yazar (ö. 1885)

1805 - Melek Cihan Hanım, İran Şahı Muhammed Şah'ın eşi (ö. 1873)

1807 - Théophile-Jules Pelouze, Fransız kimyager (ö. 1867)

1808 - Honoré Daumier, Fransız ressam, heykeltıraş ve karikatürist (ö. 1879)

1821 - Félix Ziem, Fransız ressam, gezgin (ö. 1911)

1825 - James Skivring Smith, Liberyalı doktor ve siyasetçi (ö. 1892)

1825 - Ludwig Rütimeyer, İsviçreli doktor, anatom, jeolog ve paleontolog (ö. 1895)

1829 - Levi Strauss, Alman tekstil tasarımcısı (ö. 1902)

1846 - "Buffalo Bill" (William Frederick Cody), Amerikalı asker, bizon avcısı ve şovmen (ö. 1917)

1849 - Leonid Pozen, Rus-Ukraynalı bir heykeltıraş ve avukat (ö. 1921)

1849 - Geneviève Halévy, Fransız salonniére (ö. 1928)

1858 - William Joseph Hammer, Amerikalı elektrik mühendisi (ö. 1934)

1860 - Stiliyan Kovaçev, Bulgar asker (ö. 1939)

1861 - I. Ferdinand, Bulgaristan'ın ilk Çarı (ö. 1948)

1869 - Nadejda Krupskaya, Rus devrimci ve Lenin'in eşi (ö. 1939)

1870 - Thomas Byles, İngiliz Katolik rahip (ö. 1912)

1876 - Agustín Pedro Justo, Arjantin'in Devlet Başkanlarından (ö. 1943)

1880 - Lionel Logue, Avustralyalı konuşma ve dil terapisti ve amatör sahne oyuncusu (ö. 1953)

1882 - Husband Kimmel, Amerikalı komutan (ö. 1968)

1882 - Umberto Cisotti, İtalyan matematikçi ve fizikçi (ö. 1946)

1885 - Aleksandras Stulginskis, Litvanya'nın ikinci Cumhurbaşkanı (ö. 1969)

1886 - Mihri Müşfik Hanım, Türk ressam (ö. 1954)

1887 - Akaki Şanidze, Gürcü dilbilimci ve filolog (ö. 1987)

1893 - I. A. Richards, İngiliz edebiyat eleştirmeni ve retorikçi (ö. 1979)

1894 - Wilhelm Bittrich, Alman SS Obergruppenführer ve Waffen-SS generali (ö. 1979)

1896 - Andrey Jdanov, Sovyet politikacı (ö. 1948)

1896 - Evans Carlson, Amerikalı Kolordu komutanı (ö. 1947)

1903 - Giulio Natta, İtalyan kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1979)

1908 - Tex Avery, Amerikalı film yapımcısı, animatör ve oyuncu (ö. 1980)

1909 - Talal, Ürdün Kralı (ö. 1972)

1916 - Jackie Gleason, Amerikan oyuncu (ö. 1987)

1920 - Jose Mauro de Vasconcelos, Brezilyalı yazar (ö. 1984)

1920 - Tony Randall, Amerikan oyuncu (ö. 2004)

1922 - Paatje Phefferkorn, Hollandalı eğitimci ve uygulamalı karma dövüş sanatçısı (ö. 2021)

1928 - Ariel Şaron, İsrailli siyasetçi (ö. 2014)

1932 - Johnny Cash, Amerikalı müzisyen (ö. 2003)

1933 - Salvador Martínez Pérez, Meksikalı Katolik Piskopos (ö. 2019)

1942 - Jozef Adamec, Slovak eski futbolcu, teknik direktör (ö. 2018)

1946 - Ahmed H. Zewail, Mısırlı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2016)

1950 - Ali Rıza Binboğa, Türk pop şarkıcısı

1951 - Ferhan Şensoy, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 2021)

1953 - Michael Bolton, Amerikan şarkıcı

1954 - Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyasetçi

1955 - Suna Yıldızoğlu, İngiliz asıllı Türk oyuncu

1958 - Michel Houellebecq, Fransız yazar

1958 - Tim Kaine, Amerikalı hukukçu

1959 - Ahmet Davutoğlu, Türk akademisyen ve siyasetçi

1960 - Jaz Coleman, İngiliz müzisyen, şarkıcı, besteci ve yapımcı

1964 - Mark Dacascos, Amerikalı oyuncu

1966 - Necva Kerem, Lübnanlı şarkıcı

1967 - Kazuyoshi Miura, Japon futbolcudur

1970 - Mehmet Ali Ilıcak, Türk gazeteci ve medya patronu

1971 - Erykah Badu, Grammy Ödüllü Amerikalı şarkıcı-şarkı yazarı, yapımcı, aktivist ve oyuncu

1971 - Max Martin, İsveçli müzik prodüktörü ve söz yazarı

1971 - Hélène Ségara, Fransız şarkıcı ve söz yazarıdır

1973 - Ole Gunnar Solskjær, Norveçli millî futbolcu ve teknik direktör

1974 - Sébastien Loeb, Fransız ralli pilotu

1975 - Öykü Serter, Türk televizyon sunucusu ve oyuncu

1978 - Abdoulaye Faye, Senegalli millî futbolcudur

1979 - Pedro Mendes, Portekizli futbolcudur

1982 - Na Li, Çinli profesyonel tenisçi

1982 - Nate Ruess, Amerikan şarkıcı ve şarkı yazarı

1983 - Pepe, Brezilya asıllı Portekizli futbolcudur

1984 - Natalia Lafourcade, Meksikalı pop şarkıcısı, söz yazarı ve müzisyendir

1984 - Beren Saat, Türk oyuncu

1984 - Emmanuel Adebayor, Togolu futbolcu

1985 - Fernando Llorente, İspanyol futbolcu

1986 - Teresa Palmer, Avustralyalı aktris

1988 - Deniz Yılmaz, Türk futbolcu

1991 - CL, Güney Koreli bir rapçi, şarkıcı ve söz yazarıdır

1992 - Demet Özdemir, Türk oyuncu

1993 - Maria Ehrich, Alman aktris

1998 - Ege Tanman, Türk oyuncu

26 ŞUBAT'TA VEFAT EDENLER

26 Şubat'ta vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

420 - Porphyrius, Gazze piskoposu (d. 347)

1154 - II. Rugerro, Sicilya Kralı (d. 1095)

1577 - XIV. Eric, İsveç kralı (d. 1533)

1603 - Maria, Kutsal Roma imparatoriçesi (d. 1528)

1770 - Giuseppe Tartini, İtalyan besteci ve kemancı (d. 1692)

1811 - James Sharples, İngiliz portre ressamı (d. 1751-1752)

1828 - Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Alman ressam (d. 1751)

1878 - Angelo Secchi, İtalyan gök bilimci (d. 1818)

1907 - Charles William Alcock, İngiliz sporcu, gazeteci, yazar ve spor yöneticisi (d. 1842)

1909 - Hermann Ebbinghaus, Alman psikolog (unutma eğrisi ve aralık etkisinin keşfi ile tanınan) (d. 1850)

1921 - Carl Menger, Avusturyalı iktisatçı (d. 1840)

1929 - Giriftzen Asım Bey, Türk neyzen, grifitzen ve besteci (d. 1851)

1930 - Ahmet Rıza Bey, Türk siyasetçi ve Jön Türk hareketinin önderlerinden (d. 1858)

1930 - ?Mary Whiton Calkins??, Amerikalı filozof ve psikolog (d. 1863)

1931 - Otto Wallach, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1847)

1939 - Vlas Çubar, Bolşevik devrimci (d. 1891)

1943 - Theodor Eicke, Alman Nazi subayı (d. 1892)

1952 - Theodoros Pangalos, Yunan asker ve siyasetçi (d. 1878)

1952 - Josef Thorak, Alman heykeltıraş (d. 1889)

1961 - Hasan Âli Yücel, Türk öğretmen, siyasetçi ve eski Millî Eğitim Bakanlarından (d. 1897)

1969 - Karl Jaspers, Alman yazar (d. 1883)

1969 - Levi Eşkol, İsrail Başbakanı (d. 1895)

1971 - Fernandel, Fransız aktör (d. 1903)

1984 - Hasan Hüseyin Korkmazgil, Türk şair (d. 1927)

1985 - Tjalling Koopmans, Hollandalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1910)

1988 - Akşit Göktürk, Türk eleştirmen, yazar ve dil bilimci (d. 1934)

1991 - Slim Gaillard, Amerikalı caz şarkıcısı, piyanist ve gitarist (d. 1916)

1994 - Bill Hicks, Amerikalı Stand-Up komedyeni (d. 1961)

1994 - Tarık Buğra, Türk yazar ve gazeteci (d. 1918)

1998 - Theodore Schultz, Amerikan iktisatçı ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1902)

2002 - Lawrence Tierney, Amerikalı oyuncudur (d. 1919)

2004 - Boris Traykovski, Makedon siyasetçi (d. 1956)

2009 - Wendy Richard, İngiliz oyuncu (d. 1943)

2011 - Arnošt Lustig, bir Çek yazardır (d. 1926)

2013 - Stéphane Hessel, Fransız diplomat, direnişçi, yazar (d. 1917)

2014 - Mehmet Gün, Türk ressam (d. 1954)

2015 - Nadia Hilou, İsrailli siyasetçi ve sosyolog (d. 1953)

2015 - Avijit Roy, Bangladeşli yazar (d. 1972)

2016 - Andy Bathgate, Kanadalı profesyonel buz hokeyi oyuncusu (d. 1932)

2016 - Karl Dedecius, Polonyalı-Alman çevirmen ve yazar (d. 1921)

2016 - Eri Klas, Eston orkestra şefi ve yayıncı (d. 1939)

2017 - Katalin Berek, Macar aktris (d. 1930)

2017 - Eugene Garfield, Amerikalı dilbilimci ve iş adamı (d. 1925)

2017 - Preben Hertoft, Danimarkalı psikiyatrist ve profesör (d. 1928)

2018 - Mies Bouwman, Hollandalı kadın televizyon sunucusu (d. 1929)

2018 - Tatyana Karpova, Sovyet-Rus oyuncu (d. 1916)

2018 - Benjamin Melniker, Amerikalı film yapımcısıdır (d. 1913)

2019 - Aytaç Arman, Türk sinema ve dizi oyuncusu (d. 1949)

2019 - Christian Bach, Arjantinli-Meksikalı oyuncu ve film yapımcısı (d. 1959)

2019 - Mitzi Hoag, Amerikalı oyuncudur (d. 1932)

2019 - Jeraldine Saunders, Amerikalı televizyon ve köşe yazarı, model, öğretim görevlisidir (d. 1923)

2020 - Sergey Dorenski, Sovyet-Rus piyanist ve eğitimci (d. 1931)

2020 - İskender Hamidov, Azerbaycan Cumhuriyeti eski İçişleri Bakanı, Korgeneral (d. 1948)

2020 - Necmiye Hoca, Arnavut komünist aktivist (d. 1921)

2021 - Tarık El-Bısri, Mısırlı yargıç ve yazar (d. 1933)

2021 - Michael Somare, Papua Yeni Gineli politikacıdır (d. 1936)

2021 - Desmond McAleenan, İrlandalı-Amerikalı eski profesyonel futbolcu ve kaleci antrenörü (d. 1967)

26 ŞUBAT NE GÜNÜ?

26 Şubat önemli bir gün ile anılmamaktadır.

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