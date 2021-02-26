26 Şubat Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? 26 Şubat Doya Doya Moda'ya kim veda etti? 26 Şubat Doya Doya Moda Puan Durumu!
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26 Şubat Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? 26 Şubat Doya Doya Moda'ya kim veda etti? 26 Şubat Doya Doya Moda Puan Durumu!

26.02.2021 19:56 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:59
26 Şubat Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? 26 Şubat Doya Doya Moda'ya kim veda etti? 26 Şubat Doya Doya Moda Puan Durumu!

TV8'in en çok izlenen moda programı, Doya Doya Moda bu hafta da hız kesmeden devam ediyor! Programda konsept değişikliğine gidildi ve kızlar, erkekler beraber yarışıyor. Ünlü manken Ivana Sert'in jüri olarak katıldığı 26 Şubat Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? Doya Doya Moda Puan Durumu! 26 Şubat Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı?

Birbirinden tarz 6 kadın ve 6 erkeğin yarıştığı TV 8 Doya Doya Moda'da bir hafta daha bitti. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 takımı geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele etti! Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 26 Şubat Doya Doya Moda'da kim elendi? 26 Şubat Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 26 Şubat Doya Doya Moda Puan Durumu!

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda 26 Şubat 2021 Cuma günü elenen isim olmadı.

DOYA DOYA MODA'DA KİM BİRİNCİ OLDU, KOLYEYİ KİM ALDI?

Doya Doya Moda'da bu hafta haftanın birincisi Birben oldu. 93 puan toplayan Birben tasarım kolyenin sahibi oldu.


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